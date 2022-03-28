Вооруженные Силы Украины уже в двенадцатый разбили группировку российских оккупантов в Чернобаевке возле Херсона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Приятный, хоть и закономерный сюрприз – Чернобаевка – 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас, – отметил Арестович.

Следует отметить, что в Чернобаевке расположен аэропорт, территорию которого хотят занять российские кафиры.

Ранее мы писали, что на аэродроме в Чернобаевке уничтожили русского генерала Якова Резанцева. Он был командующим 49-й общей военной армией Южного военного округа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 32-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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