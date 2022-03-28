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Факти / Україна / Суспільство

12:0 на користь України: ЗСУ вчергове розбили окупантів біля Чорнобаївки

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
чорнобаївка

Збройні Сили України вже вдванадцяте розбили угрупування російських окупантів в Чорнобаївці біля Херсону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Приємний, хоч і закономірний сюрприз – Чорнобаївка – 12, трапилася і продовжує траплятися просто зараз, – зазначив Арестович.

Варто зазначити, що в Чорнобаївці розташований аеропорт, територію якого хочуть зайняти російські окупанти.

Раніше ми писали, що на аеродромі в Чорнобаївці знищили російського генерала Якова Резанцева. Він був командувачем 49-ї загальної військової армії Південного військового округу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 33-гю добу. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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