Збройні Сили України вже вдванадцяте розбили угрупування російських окупантів в Чорнобаївці біля Херсону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Приємний, хоч і закономірний сюрприз – Чорнобаївка – 12, трапилася і продовжує траплятися просто зараз, – зазначив Арестович.

Варто зазначити, що в Чорнобаївці розташований аеропорт, територію якого хочуть зайняти російські окупанти.

Раніше ми писали, що на аеродромі в Чорнобаївці знищили російського генерала Якова Резанцева. Він був командувачем 49-ї загальної військової армії Південного військового округу.

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