Каждый украинский уважающий себя регион должен иметь свою Чернобаевку. Черниговская область большая, поэтому здесь уже есть две. Местные власти надеются, что вскоре их станет еще больше.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подчеркнул, что враг имеет ограниченный ум и продолжает нести большие потери в этом регионе.

— Каждая уважающая себя область должна иметь свою Чернобаевку. Черниговщина большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше, – отметил он.

Вячеслав Чаус заявил, что местные власти делают все, что нужно, чтобы жители на территории Чернигова имели доступ к продуктам и медикаментам.

– Спасибо за это утро Богу и Вооруженным силам Украины! К городу Чернигов. Черниговцы, держитесь! Мы делаем все, что нужно, чтобы в городе были еда и лекарства. Слава Украине! К работе, – призвал глава Черниговской ОВА.

Из-за активных боевых действий в Чернигове отсутствует поставка воды, электричества и тепла, а газоснабжение осуществляется частично.

С начала войны в Украине в Черниговской области ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. В регионе спасены 44 человека, среди которых есть 10 детей.