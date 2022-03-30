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Факты / Украина / Общество

Будем доверять только результату, а не словам: Зеленский о переговорах в Стамбуле

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Будем доверять только результату, а не словам: Зеленский о переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы по переговорам в Стамбуле (Турция) идут положительные, однако доверять следует только результату, а не словам россиян.

— Сигналы, слышимые с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов русских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату, — подчеркнул президент.

 

 

 

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Фото: Офис президента

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