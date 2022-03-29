Російські окупаційні війська примусово вивезли із тимчасово захоплених українських територій десятки тисяч людей.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у вівторок, 29 березня.

— Зіткнувшись із повним опором, Росія знову застосувала репресії, які вона використовувала на Донбасі та у Криму. Наразі окупанти викрали близько 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів. Загалом до РФ та Білорусі примусово вивезли 40 тис. українців, — йдеться у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у Twitter й вимагати їх негайного звільнення.

Facing total resistance, reapplied oppressions it used in Donbas and Crimea. As of now, the invaders abducted about 30 local leaders, activists, journalists. In total 40K Ukrainians were forcibly transferred to & . Follow #TheTaken campaign & demand their immediate release pic.twitter.com/3nG2Dko51o — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 29, 2022

28 березня під час брифінгу генпрокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що президент Путін хоче знищити Україну як державу, а український народ – як націю. Саме з цим, на її думку, пов’язані ці депортації та “евакуації”.

Венедіктова нагадала, що з Україною це вже робили, були депортації народів, були знищення через Голодомор.