Російські окупаційні війська примусово вивезли із тимчасово захоплених українських територій десятки тисяч людей.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у вівторок, 29 березня.

Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у Twitter й вимагати їх негайного звільнення.

Facing total resistance, reapplied oppressions it used in Donbas and Crimea. As of now, the invaders abducted about 30 local leaders, activists, journalists. In total 40K Ukrainians were forcibly transferred to & . Follow #TheTaken campaign & demand their immediate release pic.twitter.com/3nG2Dko51o

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 29, 2022