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Факти / Україна / Суспільство

Російські загарбники викрали майже 30 активістів та журналістів – МЗС

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
люди в Україні під час війни

Російські окупаційні війська примусово вивезли із тимчасово захоплених українських територій десятки тисяч людей.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у вівторок, 29 березня.

— Зіткнувшись із повним опором, Росія знову застосувала репресії, які вона використовувала на Донбасі та у Криму. Наразі окупанти викрали близько 30 місцевих лідерів, активістів, журналістів.

Загалом до РФ та Білорусі примусово вивезли 40 тис. українців, — йдеться у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство закликало стежити за кампанією #TheTaken у Twitter й вимагати їх негайного звільнення.

28 березня під час брифінгу генпрокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що президент Путін хоче знищити Україну як державу, а український народ – як націю. Саме з цим, на її думку,  пов’язані ці депортації та “евакуації”.

Венедіктова нагадала, що з Україною це вже робили, були депортації народів, були знищення через Голодомор.

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Фото: Depositphotos

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