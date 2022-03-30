Відтепер отримати компенсацію за втрату житла внаслідок бойових дій можна через мобільний додаток Дія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості.

– Відтепер працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу Дiя. Як я і обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже може подати відповідну заявку до Дiю, – повідомив Зеленський.

Подача заявок вже доступна у мобільному додатку. Щоб побачити нову послугу, необхідно оновити програму. Через тиждень послуга буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг.