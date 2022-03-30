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Факти / Україна / Суспільство

У додатку Дія можна отримати компенсацію за втрачене майно через війну: як подати заявку

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
У додатку Дія можна отримати компенсацію за втрачене майно через війну: як подати заявку

Відтепер отримати компенсацію за втрату житла внаслідок бойових дій можна через мобільний додаток Дія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості.

– Відтепер працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу Дiя. Як я і обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже може подати відповідну заявку до Дiю, – повідомив Зеленський.

Подача заявок вже доступна у мобільному додатку. Щоб побачити нову послугу, необхідно оновити програму. Через тиждень послуга буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг.

Дія - відшкодування майна

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