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Факти / Україна / Суспільство

Заявка на пошкоджене житло в Дії – кому доступна послуга та детальна інструкція

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Заявка на пошкоджене житло в Дії – кому доступна послуга та детальна інструкція

Багато українців через війну в Україні втратили житло. Тепер вони мають змогу подати заявку про пошкоджене майно у застосунку Дія.

Держава допоможе громадянам країни побудувати нову домівку. Послугою можуть скористатися лише ті, які зазнали збитків після 24 лютого 2022 року.

Хто може подати заявку:

  • приватні будинки (садибні, дачні та садові);
  • квартири;
  • інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку.

Як подати заявку в Дії:

  • оновити застосунок;
  • обрати у розділі послуги Повідомлення про пошкоджене майно;
  • заповнити форму (необхідна інформація – ПІБ, РНОКПП, контактні дані та і дані про об’єкт, який було пошкоджено).
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Після цього людина має отримати повідомлення про початок процедури оцінки та компенсації. Це зробить уряд найближчим часом.

Через війну в Україні значних збитків зазнали окремі міста України, зокрема Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми. Пошкоджено інфраструктуру, а також житлові масиви міст.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Getty Images

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