Заявка на пошкоджене житло в Дії – кому доступна послуга та детальна інструкція

Багато українців через війну в Україні втратили житло. Тепер вони мають змогу подати заявку про пошкоджене майно у застосунку Дія.
Держава допоможе громадянам країни побудувати нову домівку. Послугою можуть скористатися лише ті, які зазнали збитків після 24 лютого 2022 року.
Хто може подати заявку:
- приватні будинки (садибні, дачні та садові);
- квартири;
- інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку.
Як подати заявку в Дії:
- оновити застосунок;
- обрати у розділі послуги Повідомлення про пошкоджене майно;
- заповнити форму (необхідна інформація – ПІБ, РНОКПП, контактні дані та і дані про об’єкт, який було пошкоджено).
Після цього людина має отримати повідомлення про початок процедури оцінки та компенсації. Це зробить уряд найближчим часом.
Через війну в Україні значних збитків зазнали окремі міста України, зокрема Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми. Пошкоджено інфраструктуру, а також житлові масиви міст.