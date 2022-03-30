Заявка на пошкоджене житло в Дії – кому доступна послуга та детальна інструкція

Багато українців через війну в Україні втратили житло. Тепер вони мають змогу подати заявку про пошкоджене майно у застосунку Дія.

Держава допоможе громадянам країни побудувати нову домівку. Послугою можуть скористатися лише ті, які зазнали збитків після 24 лютого 2022 року.

Хто може подати заявку:

приватні будинки (садибні, дачні та садові);

квартири;

інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку.

Як подати заявку в Дії:

оновити застосунок;

обрати у розділі послуги Повідомлення про пошкоджене майно;

заповнити форму (необхідна інформація – ПІБ, РНОКПП, контактні дані та і дані про об’єкт, який було пошкоджено).

Після цього людина має отримати повідомлення про початок процедури оцінки та компенсації. Це зробить уряд найближчим часом.

Через війну в Україні значних збитків зазнали окремі міста України, зокрема Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми. Пошкоджено інфраструктуру, а також житлові масиви міст.