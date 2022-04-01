Дистанційно керували з Росії: у Харкові СБУ викрила ворожу ботоферму

У Харкові викрили нову ворожу ботоферму, яка працювала виключно по українських військових і працівниках правоохоронних відомств. Російські найманці розсилали повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік загарбників.

За даними Служби безпеки України, у такий спосіб російські спеціальні служби намагалися здійснити спеціальну інформаційну операцію та розхитати морально-психологічний стан наших силовиків.

– Результат подій вирішено наперед! Будьте розсудливими та відмовтеся від підтримки націоналізму і керівників країни, що дискредитували себе та вже втекли зі столиці, – писали найманці РФ у брехливих повідомленнях.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці Служби безпеки України. За час своєї недовгої роботи через цей канал загарбники відправили близько 5 тис. повідомлень.

Все обладнання вороги розмістили у Дніпропетровській області, проте дистанційно керували з території Росії.

Господар оселі зізнався, що навіть не здогадувався про свою роль у “спецоперації” російських найманців. Правоохоронці вилучили всю техніку, а з усіма причетними українські правоохоронці проводять відповідні заходи.