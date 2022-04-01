Ненавидел украинцев: под Киевом задержали мужчину, ожидавшего “русского мира”

В Киевской области пограничники задержали гражданина России, ненавидящего украинцев. Уроженец Татарской АССР проживал на территории Украины и имел вид на временное проживание.

По данным Министерства внутренних дел, россиянин ждал своих “асвабадителей”, однако не дождался.

Когда российские войска полномасштабно вторглись в Украину, он писал в сообщениях своей возлюбленной об ожидании “русского мира” и отправлял в Россию.

Однако вскоре мужчина понял, что “русский мир” прийти не сможет, поэтому почему-то решил бежать в Польшу.

В МВД отметили, что он не смог доехать далеко. Россиянина задержали пограничники под Киевом.

После проведения фильтрационных мероприятий правоохранители обнаружили у иностранца переписку с антиукраинскими настроениями. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины, с которыми он будет теперь иметь дело.