Начался второй календарный месяц, который украинцы встретили в условиях войны. Обычно первое число каждого месяца – время для снятия и передачи показателей счетчиков (газа, электроэнергии, воды и т. д.) для последующего формирования платежей за коммунальные услуги. К сожалению, во время войны многим украинцам откровенно не до коммуналки. Поэтому правительство разрешило отсрочить оплату.

В то же время жилищно-коммунальное хозяйство должно функционировать даже в условиях военного положения, поэтому нуждается в деньгах. Кому можно заплатить за коммуналку позже, а кого просят сделать это уже сейчас? И как быть тем, у кого жилищно-коммунальных услуг вообще не было в результате боевых действий? Факты ICTV собрали ответы на наиболее актуальные вопросы в этой сфере.

Плату за коммуналку “отменили” или отсрочили?

Несмотря на вероятное желание вообще не платить за коммуналку, оплату в стране не отменяли! В случае финансового затруднения оплату за коммунальные услуги позволили лишь отсрочить: на время войны правительство запретило начислять и взимать штрафы, пени и т. п. при несвоевременной или неполной оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Запрещено также прекращать предоставление этих услуг при неуплате (или оплате не в полном объеме). То есть даже в случае, если вы не оплатили за март, отключать газ, свет, воду и прочее вам не имеют права.

– Постановление принято, чтобы защитить интересы людей в период военного положения, и касается всех коммунальных услуг без исключения, – объяснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Но еще раз: потребителям не отменили, не простили плату за коммуналку, а разрешили оплатить счета уже после стабилизации ситуации в стране.

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Можно ли платить сейчас?

Оплачивать коммуналку можно и даже нужно и во время военного положения. По крайней мере, всех потребителей, которые финансово способны оплатить предоставленные жилищно-коммунальные услуги сейчас, призывают сделать это.

Дело в том, что работникам коммунальных служб и других предприятий отрасли, работающих даже в условиях войны, нужно, по меньшей мере, выплачивать зарплату. Кроме того, деньги необходимы и для проведения ремонтов, в частности, ликвидации последствий обстрелов.

– Многие работники жилищно-коммунального хозяйства уже защищают Украину в рядах Вооруженных сил и подразделениях территориальной обороны. Впрочем, предприятия ЖКХ продолжают работать и обеспечивать киевлян жизненно необходимыми услугами, даже несмотря на серьезные риски. Город обращается к киевлянам с просьбой: кто сегодня имеет финансовую и техническую возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги – сделайте это. Так городская система сможет получить необходимые ресурсы для аварийных работ, – говорится в обращении КГГА.

Любая уплаченная платежка – это поддержка коммунальщиков, выполняющих свои обязанности в этих непростых условиях.

– Я благодарю тех киевлян, которые даже в этот критический период нашли возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги, что позволяет вовремя выплачивать зарплаты тяжело работающим людям, иногда рискуя собственной жизнью. Это огромная поддержка! – добавляет заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Возместит ли государство хотя бы часть расходов?

Есть вариант, когда часть коммуналки за вас действительно оплатит государство. Но произойдет это только в случае, если вы бесплатно приютите у себя дома вынужденных переселенцев.

Размер компенсации на одного человека составляет 450 грн. Получить эти деньги можно следующим образом:

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Прихисток;

подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;

получить компенсацию.

Платить ли за коммуналку, которой не было из-за войны?

К сожалению, многим украинцам вблизи и на линии фронта жилищно-коммунальные услуги были или сейчас недоступны вследствие боевых действий в их городах или селах.

По данным правительства, на 31 марта в Украине оставались обесточенными более 1 339 населенных пунктов, в общей сложности свыше 925,7 тыс. потребителей. Без газа – 338 тыс. потребителей.

Жителей таких населенных пунктов интересует, придется ли им платить за услуги, которых они не получали.

Действующего механизма, полностью освобождающего население от расчетов за фактически не полученные коммунальные услуги из-за повреждения жилья и/или коммуникаций в результате российской агрессии, пока нет. Однако, по всей вероятности, он появится вскоре.

В частности, на сайте парламента уже появился законопроект об освобождении от оплаты жилищно-коммунальных услуг тех украинцев, которые потеряли свои дома в результате полномасштабной агрессии со стороны России.

– Тем потребителям жилищно-коммунальных услуг, чьи жилые и/или нежилые помещения были полностью либо частично разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, оплата услуг ЖКХ, в том числе плата за абонентское обслуживание, оплата услуг по распределению (доставке) природного газа, не начисляется и не оплачивается, – говорится в тексте законопроекта.

Однако главы некоторых городов, находящихся в эпицентре боевых действий (например, Мариуполь), уже заверили своих жителей в освобождении от оплаты за коммуналку за февраль.

Следует ли сейчас передавать показатели счетчиков?

Те, кто может снять и дистанционно передать актуальные показатели приборов учета, лучше это сделать. Ведь свежие данные счетчиков помогут сформировать правильные счета, по которым потребитель будет платить за реально потребленное.

В противном случае в платежки могут внести средние показатели – на основе потребления за предыдущие месяцы. Часто такие средние показатели оказываются больше реально потребленных. И потом людям приходится сверять данные счетчика и пересчитывать их в платежках за следующие месяцы.

Рассмотрим эту практику на примере платежки за газ.

– Что касается платы за поставку газа, советуем потребителям, у которых она фактически отсутствует, любым доступным для вас на сегодняшний день способом передавать своему облгазу актуальные показатели счетчика. Поскольку, согласно действующему законодательству, в случае неполучения до шестого числа месяца, следующего за расчетным, показаний счетчика и при условии, что счетчик не оснащен средствами дистанционной передачи данных, фактический объем потребленного газа определяется облгазом расчетным путем, исходя из группы потребления потребителя и его среднегодового объема потребления природного газа за последние 12 календарных месяцев, – отмечают специалисты информационно-консультационного центра ГазПравда.

Похожая ситуация и с другими услугами, хотя методику начисления платы за потребленную горячую и холодную воду изменили. Во избежание чрезмерных сумм в платежах для тех, кто не передавал показаний счетчиков, и тем, у кого они отсутствуют, на время военного положения будет применяться корректирующий коэффициент. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

По ее словам, во время войны изменились объемы потребления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу. К примеру, в Киеве среднесуточная подача воды уменьшилась почти вдвое.

– Многие выехали и не в состоянии передавать показатели счетчиков. Поэтому мы ввели корректирующий коэффициент, учитывающий следующие особенности. Это поможет предотвратить чрезмерные начисления потребителям, которые получают счета по средним показателям потребления услуги, – объяснила замминистра.

Тем не менее, Киевводоканал сообщил, что показатели счетчиков холодной воды можно будет передать любым дистанционным способом, начиная с 6 апреля. А вот с 1 по 5 апреля показатели не будут принимать.

– Если пользователь не успел передать показатели вовремя, начисление будет произведено по средним показателям ваших счетчиков за предыдущие три месяца. Но если не передавать данные долго, это может привести к неверным начислениям за потребленную воду, — отметили в водоканале. – Предприятие обращает внимание, что показатели счетчиков горячей воды также необходимо передавать, поскольку они нужны для формирования начислений за водоотвод. Если вы покинули дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей 0, то есть те же, что и в прошлом месяце.

В предприятии подчеркнули: в случае повреждения или разрушения жилья начисления по этим адресам прекращаются, поэтому владельцам таких помещений передавать показатели не нужно.