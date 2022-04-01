Розпочався другий календарний місяць, який українці зустріли в умовах війни. Зазвичай перше число кожного місяця – час для зняття та передачі показників лічильників (газу, електроенергії, води тощо) для подальшого формування платіжок за комунальні послуги (комірне). На жаль, під час війни багатьом українцям відверто не до комірного. Тому уряд дозволив відтермінувати сплату.

Водночас житлово-комунальне господарство має функціонувати навіть в умовах воєнного стану, тож потребує грошей. Отже, кому можна сплатити за комірне пізніше, а кого просять це зробити вже зараз? І як вчинити тим, кому житлово-комунальні послуги взагалі не надавали внаслідок бойових дій? Факти ICTV зібрали відповіді на найбільш актуальні запитання в цій сфері.

Плату за комуналку “скасували” чи відтермінували?

Попри вірогідне небажання взагалі платити за комірне, оплату в країні не скасовували! У разі фінансової скрути сплату за комунальні послуги дозволили лише відтермінувати: на час війни уряд заборонив нараховувати та стягувати штрафи, пені тощо при несвоєчасній або неповній оплаті за житлово-комунальні послуги.

Заборонено і припиняти надання цих послуг у разі несплати (або оплати не у повному обсязі). Тобто навіть якщо ви не сплатили за березень, відключати газ, світло, воду тощо вам не мають права.

– Постанова ухвалена, щоб захистити інтереси людей в період воєнного стану, і стосується усіх комунальних послуг без винятку, – пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Але ще раз: споживачам не скасували, не пробачили плату за комірне, а лише дозволили оплатити рахунки вже після стабілізації ситуації у країні.

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Чи можна платити зараз?

Сплачувати за комірне можна і навіть треба й під час воєнного стану. Принаймні, усіх споживачів, які фінансово спроможні сплатити за надані житлово-комунальні послуги зараз, закликають зробити це.

Річ у тому, що працівникам комунальних служб та інших підприємств галузі, які працюють навіть в умовах війни, треба щонайменше виплачувати зарплату. Крім того, гроші необхідні і для проведення ремонтів, зокрема ліквідації наслідків обстрілів.

– Багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах Збройних сил та у підрозділах територіальної оборони. Утім, підприємства ЖКГ продовжують працювати і забезпечувати киян життєво необхідними послугами, навіть попри серйозні ризики. Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробіть це. Так міська система зможе отримати необхідні ресурси для аварійних робіт, – йдеться у зверненні КМДА.

Тож будь-яка сплачена платіжка – це підтримка комунальників, які виконують свої обов’язки у цих непростих умовах.

– Я дякую тим киянам, які навіть у цей критичний період знайшли можливість оплатити житлово-комунальні послуги, що дає змогу вчасно виплачувати зарплати людям, які тяжко працюють, подекуди ризикуючи власним життям. Це величезна підтримка! – додає заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Чи відшкодує держава хоча б частину витрат?

Є варіант, коли частину комірного за вас справді сплатить держава. Але станеться це лише у випадку, якщо ви безкоштовно прихистите у себе вдома вимушених переселенців.

Розмір компенсації на одну особу становить 450 грн. Отримати ці гроші можна наступним чином:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС при поселенні переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

Чи платити за комірне, якого не було через війну?

На жаль, багатьом українцям поблизу та на лінії фронту житлово-комунальні послуги були або є недоступними внаслідок бойових дій у їхніх містах чи селах.

За даними уряду, станом на 31 березня в Україні залишалися знеструмленими понад 1 339 населених пунктів, загалом понад 925,7 тис. споживачів. Без газу – 338 тис. споживачів.

Мешканців таких населених пунктів цікавить, чи доведеться їм сплачувати за ті послуги, яких вони не отримали.

Чинного механізму, який повністю звільняє населення від розрахунків за фактично не отримані комунальні послуги, через пошкодження житла та/або комунікацій внаслідок російської агресії, поки що немає. Проте, ймовірно, він з’явиться невдовзі.

Зокрема, на сайті парламенту вже з’явився законопроєкт щодо звільнення від оплати житлово-комунальних послуг тих українців, які втратили свої будинки внаслідок повномасштабної агресії з боку Росії.

– Тим споживачам житлово-комунальних послуг, чиї житлові та/або нежитлові приміщення були повністю або частково зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, оплата послуг ЖКГ, зокрема плата за абонентське обслуговування, оплата послуг із розподілу (доставки) природного газу, не нараховується і не оплачується, – йдеться в тексті законопроєкту.

Однак очільники деяких міст, що потрапили в епіцентр бойових дій (наприклад, Маріуполь), уже запевнили своїх мешканців про звільнення від сплати за комірне за лютий.

Чи варто зараз передавати показники лічильників?

Тим, хто може зняти та дистанційно передати актуальні показники приладів обліку, краще зробити це. Адже свіжі дані лічильників допоможуть сформувати правильні рахунки, в яких споживач платитиме за реально спожите.

В іншому ж випадку в платіжки можуть внести середні показники – на основі споживання за попередні місяці. Часто такі середні показники виявляються більшими за реально спожиті. І потім людям доводиться звіряти дані лічильника та перераховувати їх у платіжках за наступні місяці.

Розглянемо цю практику на прикладі платіжки за газ.

– Що стосується плати за постачання газу, радимо споживачам, у яких воно фактично відсутнє, у будь-який доступний для вас на сьогодні спосіб передавати своєму облгазу актуальні показники лічильника. Оскільки, згідно із чинним законодавством, у разі неотримання до шостого числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника та за умови, що лічильник не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм спожитого газу визначається облгазом розрахунковим шляхом, виходячи із групи споживання споживача та його середньорічного об’єму споживання природного газу за останні 12 календарних місяців, – відзначають фахівці інформаційно-консультаційного центру ГазПравда.

Схожа ситуація і з іншими послугами, хоча методику нарахування плати за спожиту гарячу та холодну воду змінили. Щоб уникнути надмірних сум у платіжках, для тих, хто не передавав показань лічильників, і тим, у кого вони відсутні, на час воєнного стану застосовуватиметься коригуючий коефіцієнт. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

За її словами, під час війни змінилися обсяги споживання послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Наприклад, у Києві середньодобова подача води зменшилася майже вдвічі.

– Багато людей виїхало і не в змозі передавати показники лічильників. Тому ми ввели коригуючий коефіцієнт, який враховує такі особливості. Це допоможе запобігти надмірним нарахуванням споживачам, які отримують рахунки за середніми показниками споживання послуги, – пояснила заступниця міністра.

Та все ж Київводоканал повідомив, що показники лічильників холодної води можна буде передати будь-яким дистанційним способом, починаючи з 6 квітня. А от з 1 до 5 квітня показники не прийматимуть.

– Якщо користувач не встиг передати показники вчасно, нарахування буде здійснене за середніми показниками ваших лічильників за попередні три місяці. Але якщо не передавати дані тривалий час, це може призвести до невірних нарахувань за спожиту воду, – відзначили у водоканалі. – Підприємство звертає увагу, що показники лічильників гарячої води теж необхідно передавати, оскільки вони потрібні для формування нарахувань за водовідведення. Якщо ви залишили домівку та не користуєтесь водою, все одно необхідно подавати показники з різницею 0, тобто ті ж, що й минулого місяця.

Водночас у підприємстві пояснили: в разі пошкодження або руйнування житла нарахування за цими адресами припиняються, тож власникам таких помешкань передавати показники не потрібно.