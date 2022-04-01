Ненавидів українців: під Києвом затримали чолов’ягу, який чекав “русского міра”

У Київській області прикордонники затримали громадянина Росії, який ненавидить українців. Уродженець Татарської АССР проживав на території України та мав посвідку на тимчасове проживання.

За даними Міністерства внутрішніх справ, росіянин чекав своїх “асвабадітєлєй”, проте не дочекався.

Коли російські війська повномасштабно вторглися в Україну, він писав у повідомленнях своїй коханій про очікування “русского міра” та відправляв до Росії.

Проте згодом чолов’яга зрозумів, що “русскій мір” прийти не зможе, тому чомусь вирішив тікати до Польщі.

У МВС зазначили, що він не зміг далеко доїхати. Росіянина затримали прикордонники під Києвом.

Після проведення фільтраційних заходів правоохоронці знайшли в іноземця листування з антиукраїнськими настроями. Його передали співробітникам Служби безпеки України, з якими він тепер матиме справу.