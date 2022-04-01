Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 37 день війни
Вбили Вбили
153 дітей
Поранили Поранили
>245 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Ненавидів українців: під Києвом затримали чолов’ягу, який чекав “русского міра”

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ненавидів українців: під Києвом затримали чолов’ягу, який чекав “русского міра”

У Київській області прикордонники затримали громадянина Росії, який ненавидить українців. Уродженець Татарської АССР проживав на території України та мав посвідку на тимчасове проживання.

За даними Міністерства внутрішніх справ, росіянин чекав своїх “асвабадітєлєй”, проте не дочекався.

Коли російські війська повномасштабно вторглися в Україну, він писав у повідомленнях своїй коханій про очікування “русского міра” та відправляв до Росії.

Проте згодом чолов’яга зрозумів, що “русскій мір” прийти не зможе, тому чомусь вирішив тікати до Польщі.

У МВС зазначили, що він не зміг далеко доїхати. Росіянина затримали прикордонники під Києвом.

Після проведення фільтраційних заходів правоохоронці знайшли в іноземця листування з антиукраїнськими настроями. Його передали співробітникам Служби безпеки України, з якими він тепер матиме справу.

Читайте
СБУ ліквідувала масштабну мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: МВС

Фото: МВС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка