Первая машина с гуманитаркой для Херсона уже в Николаеве — городской голова Колыхаев

Городской глава Херсона Игорь Колыхаев заявил, что первая машина с гуманитарной помощью для херсонцев прибыла в Николаев.

— Есть хорошие новости впервые за долгое время. Наши украинские друзья собрали для Херсонщины необходимый груз, который успешно дошел до Николаева и ожидает доставки в Херсон, — заявил Колыхаев.

Также Колыхаев поблагодарил экс-пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендаль, которая принимала в этом непосредственное участие. Журналистка уроженка города Геническ Херсонской области.

Кроме того, глава города выразил благодарность Павлу Кухте, который помог решить вопрос с дрожжами для херсонского хлебозавода.

— Спасибо всем, кто не забывает про нас, находящихся в оккупации, и всеми силами старается помочь. В такие сложные времена отчетливо видно поступки каждого. Наша сила – в дружеской поддержке тех, у кого Херсон бьется в сердце, — добавил Игорь Колыхаев.