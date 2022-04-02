Перша машина з гуманітаркою для Херсона вже у Миколаєві – міський голова Колихаєв

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв заявив, що перша машина з гуманітарною допомогою для херсонців прибула до Миколаєва.

– Є добрі новини вперше за довгий час. Наші українські друзі зібрали для Херсонщини необхідний вантаж, який успішно дійшов до Миколаєва і чекає на доставку до Херсона, – заявив Колихаєв.

Також Колихаєв подякував екс-прес-секретарю президента України Юлії Мендаль, яка брала у цьому безпосередню участь. Журналістка уродженка міста Генічеськ Херсонської області.

Окрім того, глава міста висловив подяку Павлу Кухті, який допоміг вирішити питання із дріжджами для херсонського хлібозаводу.

– Дякуємо всім, хто не забуває про нас, які перебувають в окупації, і всіма силами намагається допомогти. За таких складних часів чітко видно вчинки кожного. Наша сила – у дружній підтримці тих, у кого Херсон б’ється в серці, – додав Ігор Колихаєв.