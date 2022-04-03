У Каховці росіяни відкрили вогонь по учасниках мирного мітингу, є поранені

У Каховці Херсонської області місцеві мешканці 3 квітня вийшли на мирний мітинг. Проте російські загарбники розігнали людей, відкривши вогонь.

За попередніми даними, є поранені, а також затримані.

У Херсоні сьогодні мешканці обласного центру також збираються на мирний мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Два дні тому російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів. До приміщення Каховського міськвиконкому увійшло кілька десятків озброєних військових РФ разом з деякими місцевими мешканцями.

Всіх працівників, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали телефони та повідомили, що міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками.

Окупаційний режим повідомив, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції – Буховець Олег, керівник КВУ Водоканал – Гаврилюк Олег.

Станом на 1 квітня звільнено від російських загарбників 11 населених пунктів у Херсонській області. Вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.

Йдеться про Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубеївку та Орлове.

Джерело: Суспільне. Херсон