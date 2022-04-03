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Факты / Украина / Общество

В МИД Великобритании шокированы зверствами в Буче и других городах Украины

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Елізабет Трасс

Великобритания вместе с другими партнерами поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс в социальных сетях.

— Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, отвратительны, — отметила она.

Глава МИД Великобритании подтвердила, что страна поддерживает расследование Международного уголовного суда о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что 2 апреля провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они продолжат усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, а также усилит санкции против России.

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах уже похоронили 280 человек. Город находится под контролем украинских военных, однако после врагов он сильно разрушен, а улицы покрыты телами мертвых людей.

Источник: Лиз Трасс

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