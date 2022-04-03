Великобритания вместе с другими партнерами поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс в социальных сетях.

— Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, отвратительны, — отметила она.

Глава МИД Великобритании подтвердила, что страна поддерживает расследование Международного уголовного суда о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent. The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что 2 апреля провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они продолжат усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, а также усилит санкции против России.

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах уже похоронили 280 человек. Город находится под контролем украинских военных, однако после врагов он сильно разрушен, а улицы покрыты телами мертвых людей.

Источник: Лиз Трасс