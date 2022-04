Великобритания вместе с другими партнерами поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс в социальных сетях.

Глава МИД Великобритании подтвердила, что страна поддерживает расследование Международного уголовного суда о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.

The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022