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Факти / Україна / Суспільство

В МЗС Великої Британії шоковані звірствами в Бучі та інших містах України

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Елізабет Трасс

Велика Британія разом з іншими партнерами допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомила очільниця Міністерства закордонних справ країни Ліз Трасс у соціальних мережах.

– Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на безневинних мирних жителів, огидні, – зазначила вона.

Голова МЗС Великої Британії підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що 2 квітня провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, вони продовжать посилювати військову, економічну і дипломатичну підтримку України, а також посилить санкції проти Росії.

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах вже поховали 280 людей. Місто перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване, а вулиці вкриті тілами мертвих людей.

Джерело: Ліз Трасс 

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