Велика Британія разом з іншими партнерами допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомила очільниця Міністерства закордонних справ країни Ліз Трасс у соціальних мережах.

– Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на безневинних мирних жителів, огидні, – зазначила вона.

Голова МЗС Великої Британії підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent. The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що 2 квітня провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, вони продовжать посилювати військову, економічну і дипломатичну підтримку України, а також посилить санкції проти Росії.

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах вже поховали 280 людей. Місто перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване, а вулиці вкриті тілами мертвих людей.

Джерело: Ліз Трасс