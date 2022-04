Велика Британія разом з іншими партнерами допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомила очільниця Міністерства закордонних справ країни Ліз Трасс у соціальних мережах.

Голова МЗС Великої Британії підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.

The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022