Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина / Общество

Валите их всех: оккупанты получают приказы от командиров убивать гражданских

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
спецпризначенець СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала еще один перехват разговоров российских захватчиков. В нем военные преступники из РФ получают команды расстреливать гражданское население.

— Да валите их всех нах**! Есть гражданские – в расход всех, бл***! – вот такие команды получают российские захватчики от своих командиров.

Интересно, что после таких команд, которые выполняют рашисты, российские политики и пропагандисты еще смеют что-то говорить о постановках.

— Нет, это не постановки. Это преступления, за которые вы будете отвечать, — отмечают в СБУ.

В то же время, захватчики также скулят как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

Из-за страха они фантазируют о нереальных цифрах, как пишет СБУ, украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

— Их группировка, 150 тыс…! А нас, еб***, 3 тыс. если есть, это за***(хорошо). Они слева, справа, в кольцо берут, на***. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало, – говорит испуганный захватчик.

Читайте
Дату в ЗАГСе пока не бронируй: СБУ перехватила разговор российского захватчика

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка