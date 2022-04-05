Служба безопасности Украины опубликовала еще один перехват разговоров российских захватчиков. В нем военные преступники из РФ получают команды расстреливать гражданское население.

— Да валите их всех нах**! Есть гражданские – в расход всех, бл***! – вот такие команды получают российские захватчики от своих командиров.

Интересно, что после таких команд, которые выполняют рашисты, российские политики и пропагандисты еще смеют что-то говорить о постановках.

— Нет, это не постановки. Это преступления, за которые вы будете отвечать, — отмечают в СБУ.

В то же время, захватчики также скулят как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

Из-за страха они фантазируют о нереальных цифрах, как пишет СБУ, украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

— Их группировка, 150 тыс…! А нас, еб***, 3 тыс. если есть, это за***(хорошо). Они слева, справа, в кольцо берут, на***. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало, – говорит испуганный захватчик.