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Факти / Україна / Суспільство

Валіть їх усіх: окупанти отримують накази від командирів вбивати цивільних

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
спецпризначенець СБУ

Служба безпеки України опублікувала ще одне перехоплення розмов російських загарбників. У ньому військові злочинці з РФ отримують команди розстрілювати цивільне населення.

— Та валіть їх усіх нах**! Є цивільні – підряд всіх, бл***! – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.

Цікаво, що після таких команд, які рашисти виконують, російські політики та пропагандисти ще сміють щось говорити про постановки.

— Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати, – наголошують в СБУ.

Водночас, загарбники також скиглять як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Через страх вони фантазують про нереальні цифри, як пише СБУ, українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.

— Їхнє угруповання, 150 тис…! А нас, єб***, 3 тис. якщо є, це за***(добре). Вони ліворуч, праворуч, у кільце беруть, на***. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало, – каже зляканий загарбник.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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