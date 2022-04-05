Служба безпеки України опублікувала ще одне перехоплення розмов російських загарбників. У ньому військові злочинці з РФ отримують команди розстрілювати цивільне населення.
— Та валіть їх усіх нах**! Є цивільні – підряд всіх, бл***! – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.
Цікаво, що після таких команд, які рашисти виконують, російські політики та пропагандисти ще сміють щось говорити про постановки.
— Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати, – наголошують в СБУ.
Водночас, загарбники також скиглять як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.
Через страх вони фантазують про нереальні цифри, як пише СБУ, українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.
— Їхнє угруповання, 150 тис…! А нас, єб***, 3 тис. якщо є, це за***(добре). Вони ліворуч, праворуч, у кільце беруть, на***. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало, – каже зляканий загарбник.