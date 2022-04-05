Военные Объединенных сил успешно отбили семь атак российской армии за сутки

За день украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях успешно отбили семь атак российских военнослужащих, нанеся значительные потери вражеским захватчикам.

По данным штаба Операции объединенных сил, наши военные продолжают защищать мирных жителей и украинскую землю.

— Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты семь атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам, — сообщили в штабе ООС.

В штабе отметили, что украинские бойцы нанесли значительные потери российским войскам, которые совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины.

— Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, — отметили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили семь вражеских танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.