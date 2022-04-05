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Факты / Украина / Общество

Военные Объединенных сил успешно отбили семь атак российской армии за сутки

Юля Захарченко редактор ленты
Военные Объединенных сил успешно отбили семь атак российской армии за сутки

За день украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях успешно отбили семь атак российских военнослужащих, нанеся значительные потери вражеским захватчикам.

По данным штаба Операции объединенных сил, наши военные продолжают защищать мирных жителей и украинскую землю.

— Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты семь атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам, — сообщили в штабе ООС.

В штабе отметили, что украинские бойцы нанесли значительные потери российским войскам, которые совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины.

— Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, — отметили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили семь вражеских танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Минобороны

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