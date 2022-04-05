Військові Об’єднаних сил успішно відбили сім атак російської армії за добу

За день українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках успішно відбили сім атак російських військовослужбовців, завдавши значних втрат ворожим загарбникам.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, наші військові продовжують захищати мирних жителів та українську землю.

– Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам, – повідомили у штабі ООС.

У штабі наголосили, що українські бійці завдали значних втрат російським військам, які здійснили повномасштабне вторгнення на територію України.

– Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, – наголосили у штабі ООС.

Зокрема, українські захисники знищили сім ворожих танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника.