Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 40 день війни
Вбили Вбили
161 дитину
Поранили Поранили
>264 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Військові Об’єднаних сил успішно відбили сім атак російської армії за добу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Військові Об’єднаних сил успішно відбили сім атак російської армії за добу

За день українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках успішно відбили сім атак російських військовослужбовців, завдавши значних втрат ворожим загарбникам.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, наші військові продовжують захищати мирних жителів та українську землю.

– Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам, – повідомили у штабі ООС.

У штабі наголосили, що українські бійці завдали значних втрат російським військам, які здійснили повномасштабне вторгнення на територію України.

– Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, – наголосили у штабі ООС.

Зокрема, українські захисники знищили сім ворожих танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника.

Читайте
Обстріли в Очакові: є поранені, пошкоджена інфраструктура

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Штаб ООС

Фото: Міноборони

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка