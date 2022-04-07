В Украине внутренне перемещенные лица могут получить от государства по 2 тыс. грн на человека в виде помощи на проживание. Также по 3 тыс. грн будут выплачивать на детей.
Получить эти средства могут клиенты ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Как подать заявку на помощь
Заявление об оказании помощи можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УПСЗН) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Вскоре заявку можно будет подать и в мобильном приложении Дія.
Согласно решению правительства, внутренне перемещенные лица имеют право получить выплату от государства в размере 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн на каждого ребенка и людей с инвалидностью.
Право на выплату имеют граждане, проживавшие (задекларированные/зарегистрированные) в зоне боевых действий и состоящие на учете в качестве плательщиков ЕСВ на территории, где проводятся боевые действия.
Для подачи заявления через ЦПАУ или УТСЗН нужны паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка (если есть дети) или документ, подтверждающий инвалидность (если лицо с инвалидностью), а также номер IBAN карты для выплат.
Как получить выплату на карту ПриватБанка
При оформлении заявления на получение пособия достаточно указать номер счета — IBAN карты.
Его можно получить онлайн, и для этого не нужно идти в отделение банка. IBAN карты можно найти в Приват 24:
- зайдите в Кошелек;
- перейти к Карте и Выбор карты;
- информация будет в разделе Реквизиты.
Для получения выплаты за март клиентам необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года.
Источник: ПриватБанк