В Украине внутренне перемещенные лица могут получить от государства по 2 тыс. грн на человека в виде помощи на проживание. Также по 3 тыс. грн будут выплачивать на детей.

Получить эти средства могут клиенты ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как подать заявку на помощь

Заявление об оказании помощи можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УПСЗН) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Вскоре заявку можно будет подать и в мобильном приложении Дія.

Согласно решению правительства, внутренне перемещенные лица имеют право получить выплату от государства в размере 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн на каждого ребенка и людей с инвалидностью.

Право на выплату имеют граждане, проживавшие (задекларированные/зарегистрированные) в зоне боевых действий и состоящие на учете в качестве плательщиков ЕСВ на территории, где проводятся боевые действия.

Для подачи заявления через ЦПАУ или УТСЗН нужны паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка (если есть дети) или документ, подтверждающий инвалидность (если лицо с инвалидностью), а также номер IBAN карты для выплат.

Как получить выплату на карту ПриватБанка

При оформлении заявления на получение пособия достаточно указать номер счета — IBAN карты.

Его можно получить онлайн, и для этого не нужно идти в отделение банка. IBAN карты можно найти в Приват 24:

зайдите в Кошелек;

перейти к Карте и Выбор карты;

информация будет в разделе Реквизиты.

Для получения выплаты за март клиентам необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года.

Источник: ПриватБанк