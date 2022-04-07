В Україні внутрішньо переміщені особи можуть отримати від держави по 2 тис. грн на особу у вигляді допомоги на проживання. Також по 3 тис. грн виплачуватимуть на дітей.

Отримати ці кошти можуть клієнти ПриватБанку. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Як подати заявку на допомогу

Заяву про надання допомоги можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (УПСЗН) або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Незабаром заявку можна буде подати й у мобільному застосунку Дія.

Згідно з рішенням уряду, внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн на кожну дитину та особу з інвалідністю.

Право на виплату мають громадяни, які проживали (задекларовані/зареєстровані) в зоні бойових дій та які перебувають на обліку як платники ЄСВ на території, де проводяться бойові дії.

Для подачі заяви через ЦНАП чи УПСЗН потрібні паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини (якщо є діти) чи документ, що підтверджує інвалідність (якщо особа з інвалідністю), а також номер IBAN картки для виплат.

Як отримати виплату на картку ПриватБанку

Під час оформлення заяви на отримання допомоги достатньо вказати номер рахунку – IBAN картки.

Його можна отримати онлайн, і для цього не потрібно йти до відділення банку. IBAN картки можна знайти у Приват 24:

зайдіть у Гаманець;

перейти до Картки та Вибір картки;

інформація буде у розділі Реквізити.

Для отримання виплати за березень клієнтам необхідно подати заявку до 14 квітня 2022 року.

Джерело: ПриватБанк