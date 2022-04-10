Правительство Украины будет принимать заявки на выплату материальной помощи внутренним переселенцам до конца апреля.

Об этом на заседании Кабинета министров объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Второй после армии приоритет – это поддержка наших людей. По всей стране. Тех, кто вынужден был уехать, и оставшихся в своих домах. Поддержка деньгами, жильем, едой, лекарством. Будем делать все, чтобы никто не оставался один на один с этой бедой, — сказал глава правительства.

Таким образом, Кабмин принял решение о продлении срока получения помощи вынужденным переселенцам, конечным сроком которого стало 30 апреля.

— Речь идет о программе выплат по 2 тысячам гривен взрослому и по 3 тысячам гривен детям, — пояснил премьер-министр Украины.

Он добавил, что правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутриперемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно теперь уже после трудоустройства.

Министр социальной политики Марина Лабезна сообщила, что в настоящее время не хватает ресурсов, чтобы обеспечить обслуживание всех внутриперемещенных лиц. По ее словам, в настоящее время в оффлайн режиме зарегистрировано около 900 тыс. обращений ВПЛ.

– Мы видим, что во многих местах формируются очереди на несколько недель. Сотрудники органов социальной защиты населения, территориальных общин и ЦНАПов делают титаническую работу. С момента введения военного положения на сегодняшний день они уже зарегистрировали в оффлайн режиме, из-за личных обращений около 900 тысяч внутренне перемещенных лиц, — говорится в сообщении.

По ее словам, выплату материальной помощи для ВПЛ можно будет получить уже с марта 2022 года.

Министр Лабезная также обнародовала статистику, согласно которой сегодня наибольшее количество зарегистрированных внутриперемещенных лиц в Винницкой (55 тыс.), Львовской (50,5 тыс.), Хмельницкой (47,4 тыс.), Полтавской (46,1 тыс.) , Закарпатской (44 тыс.) и Черкасской (42 тыс.) областях.