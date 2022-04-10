Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Подача заявок на выплаты вынужденным переселенцам продлится до 30 апреля — Кабмин

Илья Нежигай редактор ленты
Подача заявок на выплаты вынужденным переселенцам продлится до 30 апреля — Кабмин

Правительство Украины будет принимать заявки на выплату материальной помощи внутренним переселенцам до конца апреля.

Об этом на заседании Кабинета министров объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Второй после армии приоритет – это поддержка наших людей. По всей стране. Тех, кто вынужден был уехать, и оставшихся в своих домах. Поддержка деньгами, жильем, едой, лекарством. Будем делать все, чтобы никто не оставался один на один с этой бедой, — сказал глава правительства.

Таким образом, Кабмин принял решение о продлении срока получения помощи вынужденным переселенцам, конечным сроком которого стало 30 апреля.

— Речь идет о программе выплат по 2 тысячам гривен взрослому и по 3 тысячам гривен детям, — пояснил премьер-министр Украины.

Он добавил, что правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутриперемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно теперь уже после трудоустройства.

Министр социальной политики Марина Лабезна сообщила, что в настоящее время не хватает ресурсов, чтобы обеспечить обслуживание всех внутриперемещенных лиц. По ее словам, в настоящее время в оффлайн режиме зарегистрировано около 900 тыс. обращений ВПЛ.

– Мы видим, что во многих местах формируются очереди на несколько недель. Сотрудники органов социальной защиты населения, территориальных общин и ЦНАПов делают титаническую работу. С момента введения военного положения на сегодняшний день они уже зарегистрировали в оффлайн режиме, из-за личных обращений около 900 тысяч внутренне перемещенных лиц, — говорится в сообщении.

По ее словам, выплату материальной помощи для ВПЛ можно будет получить уже с марта 2022 года.

Министр Лабезная также обнародовала статистику, согласно которой сегодня наибольшее количество зарегистрированных внутриперемещенных лиц в Винницкой (55 тыс.), Львовской (50,5 тыс.), Хмельницкой (47,4 тыс.), Полтавской (46,1 тыс.) , Закарпатской (44 тыс.) и Черкасской (42 тыс.) областях.

Читайте
Кабмин принял первое решение по восстановлению Украины

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источники: Кабмин, Минсоцполитики

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка