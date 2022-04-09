У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляють у Тернопільській міськраді.

За словами мера міста Сергія Надала, злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу.

– Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. Зокрема і пам’ятник російському письменнику, – наголосив він.

Раніше начальник комунального підприємства Київський метрополітен Віктор Брагінський звернувся до мера Києва Віталія Кличка із проханням перейменувати п’ять станцій метро.

На думку Брагінського, перейменувати треба станції Дружби народів, Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.

Фото: Тернопільська міська рада