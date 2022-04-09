Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Пушкіну

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Пушкіну

У Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляють у Тернопільській міськраді.

За словами мера міста Сергія Надала, злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу.

– Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. Зокрема і пам’ятник російському письменнику, – наголосив він.

Раніше начальник комунального підприємства Київський метрополітен Віктор Брагінський звернувся до мера Києва Віталія Кличка із проханням перейменувати п’ять станцій метро.

На думку Брагінського, перейменувати треба станції Дружби народів, Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра.

Фото: Тернопільська міська рада

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка