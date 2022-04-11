Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 46 день війни
Вбили Вбили
177 дітей
Поранили Поранили
>336 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

“Щасливе” життя у Мелітополі та вигадані смерті: Лещенко викрив фейки з Росії

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Сергій Лещенко

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. Вони створюють фейкові новини та постановочні відео на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповів радник голови Офісу президента Сергій Лещенко під час брифінгу. За його словами, у Мелітополі росіяни знімають відео, де місцеві жителі нібито радіють окупаційній владі та користуються рублями.

– На одному з російських пропагандистських каналів вийшов сюжет про те, як у Мелітополі відбувається розрахунок рублями за бензин. Робиться це постановочно на камеру. Засовують у вікно касира ці російські гроші, після чого один з операторів станції дякує Росії за те, що завезла паливо, – каже він.

Також є сюжети про відкриття басейну, який нібито збудували російські загарбники. Лещенко спростував цей фейк.

– Це наш український басейн. На відео повідомили, що тепер вартість вхідного квитка туди буде у два рази дешевше, ніж було раніше. Цікаво, що вхід у басейн за гривні, – розповів він.

Лещенко переконує, що ці дві історії покликані створювати ілюзію того, що місто нормально функціонує під час окупаційного режиму.

Інший фейк, який виник у російських медіа – це те, що російські військові нібито взяли у полон українського бойовика. На камеру він зізнався, що воював проти мирного населення.

– Уважні українці виявили, що на відео безхатько, якого годували у храмі у Маріуполі. Він нібито вдавав для кадировської пропаганди, що він є українським розвідником, – додав він.

Також він розвінчав фейк про смерть депутатки Київської міської ради Аліни Михайлової, яка служить у першій окремій штурмовій роті Правий сектор.

– Я особисто в’язався за Аліною. З нею все добре і вона продовжує служити українському народу, – розповів він.

Крім того, росіяни намагаються викликати співчуття у європейців, щоб постати в образі жертви. Вони стверджують, що їх начебто незаконно переслідують у Європі.

Читайте
Пропаганда і брехня є частиною держполітики РФ: Лещенко спростував чергові фейки Росії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка