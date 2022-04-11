Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. Вони створюють фейкові новини та постановочні відео на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповів радник голови Офісу президента Сергій Лещенко під час брифінгу. За його словами, у Мелітополі росіяни знімають відео, де місцеві жителі нібито радіють окупаційній владі та користуються рублями.

– На одному з російських пропагандистських каналів вийшов сюжет про те, як у Мелітополі відбувається розрахунок рублями за бензин. Робиться це постановочно на камеру. Засовують у вікно касира ці російські гроші, після чого один з операторів станції дякує Росії за те, що завезла паливо, – каже він.

Також є сюжети про відкриття басейну, який нібито збудували російські загарбники. Лещенко спростував цей фейк.

– Це наш український басейн. На відео повідомили, що тепер вартість вхідного квитка туди буде у два рази дешевше, ніж було раніше. Цікаво, що вхід у басейн за гривні, – розповів він.

Лещенко переконує, що ці дві історії покликані створювати ілюзію того, що місто нормально функціонує під час окупаційного режиму.

Інший фейк, який виник у російських медіа – це те, що російські військові нібито взяли у полон українського бойовика. На камеру він зізнався, що воював проти мирного населення.

– Уважні українці виявили, що на відео безхатько, якого годували у храмі у Маріуполі. Він нібито вдавав для кадировської пропаганди, що він є українським розвідником, – додав він.

Також він розвінчав фейк про смерть депутатки Київської міської ради Аліни Михайлової, яка служить у першій окремій штурмовій роті Правий сектор.

– Я особисто в’язався за Аліною. З нею все добре і вона продовжує служити українському народу, – розповів він.

Крім того, росіяни намагаються викликати співчуття у європейців, щоб постати в образі жертви. Вони стверджують, що їх начебто незаконно переслідують у Європі.