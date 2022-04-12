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Факты / Украина / Общество

Антидот при отравлении зарином: как применяется атропин

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Антидот при отравлении зарином: как применяется атропин

Лекарственное средство Атропин используется как антидоп при химической атаке зарином. 11 апреля стало известно, что Россия применила химическое оружие в Мариуполе.

Военный медик Юлия Кузьменко рассказала, как следует применять Атропин как антидот зарина.

Обычно информацию об использовании и дозировке препаратов предоставляет исключительно врач, однако, к сожалению, военные времена требует распространения и этой информации.

Дозировка атропина при поражении легкой степени: по 1 мл 3-4 раза в сутки; средней степени – по 2-4 мл, повторяя введение каждые 20-30 мин по 1-2 мл до улучшения состояния или появления симптомов атропинизации (расширение зрачков, сухость и покраснение кожи, угнетение секреции слюны, тахикардия).

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Если речь идет о поражении тяжелой степени по 4-6 мл, повторяя каждые 3-8 мин по 1-2 мл до прекращения судорог или появления симптомов атропинизации.

Также антидотами могут выступать пралидоксим, дипироксим. А для снятия судорог – бензодиазепины (диазепам).

Инъекция производится либо под кожу, либо в мышцу.

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