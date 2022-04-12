Лікарський засіб атропін використовується як антидот під час хімічної атаки зарином. Адже 11 квітня стало відомо, що Росія застосувала хімічну зброю у Маріуполі.

Військовий медик Юлія Кузьменко розповіла, як потрібно застосовувати атропін як антидот до зарина.

Зазвичай, інформацію про використання та дозування препаратів надає винятково лікар, проте, на жаль, воєнні часи вимагають розповсюдження і цієї інформації.

Дозування атропіну під час ураження легкого ступеня: по 1 мл 3-4 рази на добу; середнього ступеня – по 2-4 мл, повторюючи введення кожні 20-30 хв по 1-2 мл до покращення стану або появи симптомів атропінізації (розширення зіниць, сухість та почервоніння шкіри, пригнічення секреції слини, тахікардія).

Якщо йдеться про ураження важкого ступеня по 4-6 мл, повторюючи кожні 3-8 хв по 1-2 мл до припинення судом або появи симптомів атропінізації.

Також антидотами можуть виступати пралідоксім, діпіроксім. А для зняття судом – бензодіазепіни (діазепам).

Ін’єкція робиться або під шкіру, або у м’яз.