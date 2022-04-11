Эвакуация и правительство в Zoom: Подоляк о том, как мир поначалу не верил в Украину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, как мир поначалу не верил в Украину. Лидеры других стран предлагали украинским властям эвакуацию и удаленное управление Украиной.

– Давайте откровенно. Мир знал, что Россия планирует войну и готовит расстрельные списки для Украины много месяцев. Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня, – заявил Подоляк.

Он добавил, что бункерный президент РФ Владимир Путин частично оказался прав, потому что некоторые политики на самом деле тогда приняли решение о сдаче Украины.