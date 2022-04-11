Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 47 день войны
Убили Убили
183 ребенка
Ранили Ранили
>342 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 793 взрослых
Факты / Украина / Общество

Эвакуация и правительство в Zoom: Подоляк о том, как мир поначалу не верил в Украину

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Михайло Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, как мир поначалу не верил в Украину. Лидеры других стран предлагали украинским властям эвакуацию и удаленное управление Украиной.

– Давайте откровенно. Мир знал, что Россия планирует войну и готовит расстрельные списки для Украины много месяцев. Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня, – заявил Подоляк.

Он добавил, что бункерный президент РФ Владимир Путин частично оказался прав, потому что некоторые политики на самом деле тогда приняли решение о сдаче Украины.

– Они были готовы выразить обеспокоенность, ввести полусанкции и продолжить жизнь. Но некоторые были против. Президент Зеленский и народ. Иногда один человек может изменить все, просто сделав верный выбор. Не послушать аналитиков, а послушать сердце. Этот выбор еще не поздно сделать политикам Европы. Пора взять ответственность за будущее Европы и отказаться от российской нефти и газа, — отметил Михаил Подоляк.

Читайте
РФ остановит войну за месяц-два в случае эмбарго Запада на нефть и газ – экс-главный советник Путина

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка