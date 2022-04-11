Евакуація та уряд у Zoom: Подоляк про те, як світ спочатку не вірив в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, як світ спочатку не вірив в Україну. Лідери інших країн пропонували українській владі евакуацію та віддалене керування Україною.

– Давайте відверто. Світ знав, що Росія планує війну та готує розстрільні списки для України, багато місяців. Коли ми просили зброю та санкції, нам пропонували евакуацію та уряд у Zoom. Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-зв’язки, нам казали, що Києву залишилося три дні, – заявив Подоляк.

Він додав, що бункерний президент РФ Володимир Путін частково мав рацію, бо деякі політики насправді тоді ухвалили рішення про здачу України.