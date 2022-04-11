Евакуація та уряд у Zoom: Подоляк про те, як світ спочатку не вірив в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, як світ спочатку не вірив в Україну. Лідери інших країн пропонували українській владі евакуацію та віддалене керування Україною.
– Давайте відверто. Світ знав, що Росія планує війну та готує розстрільні списки для України, багато місяців. Коли ми просили зброю та санкції, нам пропонували евакуацію та уряд у Zoom. Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-зв’язки, нам казали, що Києву залишилося три дні, – заявив Подоляк.
Він додав, що бункерний президент РФ Володимир Путін частково мав рацію, бо деякі політики насправді тоді ухвалили рішення про здачу України.
– Вони були готові висловити стурбованість, запровадити напівсанкції та продовжити життя. Але дехто був проти. Президент Зеленський і народ. Іноді одна людина може змінити все, просто зробивши правильний вибір. Не послухати аналітиків, а послухати серце. Цей вибір ще не пізно зробити політикам Європи. Час взяти відповідальність за майбутнє Європи та відмовитися від російської нафти й газу, – зазначив Михайло Подоляк.