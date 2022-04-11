Северная Украина постепенно возвращается к привычному ритму жизни, но украинцам до сих пор советуют не возвращаться в определенные города и области.

Факты ICTV рассказывают, почему людей призывают не возвращаться в Киев и другие города, вблизи которых нет российских оккупантов.

Белорусская авантюра

Во многом призывы не возвращаться в столицу и другие города на севере Украины связаны с неопределенностью на этом направлении. Особенно когда речь идет о Беларуси.

Да, ее военные пока непосредственно не участвовали в боях в Украине, но белорусская площадка активно используется Россией для запуска ракет по территории нашего государства и взлета самолетов.

А недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что спецслужбы РБ проводили какую-то спецоперацию в Украине.

При такой риторике становится понятным, что сейчас нельзя исключать, что Лукашенко может отдать приказ ввести войска Беларуси на территорию Украины.

— Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к вооруженной агрессии против Украины. Определенные подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы, – заявил 8 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник.

В то же время руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко считает, что попытка ввести войска Беларуси в Украину не будет иметь значительного успеха.

– Вероятность выглядит низкой, поскольку белорусы больше, чем россияне, высказываются против такой агрессии. Неоднократно сообщалось, что белорусы отказываются воевать против Украины. Потому, что нет никаких мотивов и есть понимание последствий, – объясняет Мусиенко.

И хотя возможность привлечения Беларуси к боевым действиям в Украине сейчас не стоит снимать с повестки дня, она все же остается маловероятной.

Военный эксперт Олег Жданов в начале апреля также не очень высоко оценивал возможность привлечения белорусских войск и привязывал ее к “успехам” российской армии на востоке Украины.

– Я бы оставил вероятность 50 на 50 вступления Беларуси в войну на стороне России. Все будет зависеть от зоны ООС. Если у российских войск будет хоть какой-то успех на этом направлении, то Беларусь вступит в эту войну и нанесет удар на Волыни, – высказывает мнение эксперт.

Разминирование и обстрелы

Еще одна причина, по которой не советуют возвращаться в большие города, на севере и недавно деоккупированные территории – опасность обстрелов и работы по разминированию территории.

И хотя фактически сегодня нет области, не пострадавшей от обстрелов российского агрессора, нельзя наверняка сказать, где сейчас наиболее безопасно.

Понятно, что после начала так называемого второго этапа, под ударом российских войск могут оказаться и города на юге Украины.

Не исключают, что в список российских целей в этом случае может попасть и Одесса. И хотя военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий не верит в попытки взять город, увеличение ракетных ударов он бы не исключал.

— Думаю, что Черноморский флот РФ не рискнет на проведение морской операции с целью высадки в Одессе или попытки захвата города. Но это не исключает того, что будут ракетно-бомбовые удары (По городу – Ред.), – говорит Козий.

А вот о наиболее опасных местах можно сказать достаточно уверенно – это населенные пункты вблизи линии фронта. В сегодняшних реалиях власти делают все, чтобы эвакуировать из Луганской и Донецкой областей как можно больше людей.

Чуть ли не каждый день говорят о необходимости покинуть области мирному населению. В связи с этим 11 апреля даже назначили дополнительные поезда для выезда.

Эвакуироваться призываются даже из Днепра, находящегося на существенном расстоянии от зоны боевых действий.

Однако городской глава Борис Филатов заявил, что все озвученные им призывы к эвакуации – исключительно его личное мнение.

Пока трудно сказать, какие города наиболее безопасны. Россия не покидает попыток разрушать инфраструктуру Украины вблизи границы с Польшей.

Киев, вблизи которого уже долгое время не ведут активных боевых действий, сейчас не берутся называть безопасным.

– Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными – не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа, – сообщил столичный глава Виталий Кличко.

Что же касается недавно деоккупированных регионов, то здесь ситуация однозначная – возвращаться рано.

На этих территориях до сих пор проводится разминирование. Каждый день уничтожают сотни, если не тысячи мин, которые находят на деоккупированных территориях.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, только в Гостомеле специалисты ГСЧС каждый день обнаруживают более 4 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Всего в Киевские области на 10 апреля обезвредили более 11 тыс. мин, снарядов и другой взрывчатки, которую оставили российские войска.

В Николаевской области, из которой недавно выбили российские войска, тоже нет уверенности в безопасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким советует пока воздержаться от возвращения.

— Именно в Николаев пока не время возвращаться. Верхняя часть области уже более или менее спокойная, можно возвращаться. Угроза еще существует. Я бы подождал, какие у нас будут успехи на херсонском направлении. Еще немного, неделю или две, и будет понятно, – объяснил Ким.

То есть, нужно следить за официальными сообщениями местных властей, которые лучше всего ориентируются в ситуации в своих областях и населенных пунктах.

Второе наступление на Севере

До сих пор непонятна ситуация с тем, чего ожидать на севере со стороны российских оккупантов. Хотя Россия отвела войска на этом направлении, нельзя наверняка сказать, не попытаются ли они зайти во второй раз.

Информация об этом меняется каждый день. Лишь недавно западные эксперты говорили, что Кремль не снял с повестки дня попытку захвата Киева, а 8 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в ближайшие недели Россия сосредоточит усилия на других направлениях.

– Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих попыток захватить столицу, и теперь сосредоточен на юге и востоке страны, – сказал Остин.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не исключает попыток России во второй раз пойти на Киев, но в случае успехов кампании на востоке.

– Они планируют наступать, прежде всего, на Харьков. Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев, – сказал Буданов.

В целом активность РФ на Северном направлении нельзя преуменьшать. Даже если ее используют для того, чтобы ВСУ не имели возможности отойти с севера и усилить группировки по другим направлениям.

— Нельзя исключать отвлекающих маневров, которыми могут пытаться отвести внимание наших сил, где-то не дать развернуть резервы. Но сейчас эта вероятность уменьшилась, – рассуждает Мусиенко.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович на сегодняшний день не верит во вторую попытку России взять Киев.

Он считает, что во многие области Украины наземная война больше не дойдет.

– Какое взятие Одессы, Киева, Харькова, Запорожья? Это вообще планы, которые можно рассматривать исключительно с горькой иронией. Возможны только ракетные удары… Это будет продолжаться до конца войны, ведь у них (Российских войск – Ред.) очень много ракет на вооружении. Но относительно земли – думаю, что они не справятся, – высказал мнение Арестович в эфире национального телемарафона.

На востоке и юге страны точно будет опасно в течение следующих двух-трех недель.

Нельзя сделать однозначное заключение о том, можно ли возвращаться в Киев, Чернигов, Сумы, Житомир и другие города Украины.

Каждый должен следить за сообщениями местных властей и пока самостоятельно принимать решение о возвращении домой, если территорию по меньшей мере разминировали.

Но даже в таком случае необходимо иметь четкую схему движения и запасной план на случай эскалации.