Північна Україна потроху повертається до звичного ритму життя, але українцям досі радять не повертатися в певні міста та області.

Факти ICTV розповідають, чому людей закликають не повертатися до Києва та інших міст, поблизу яких немає російських окупантів.

Білоруська авантюра

Багато в чому заклики не повертатися до столиці та інших міст на півночі України пов’язані з невизначеністю на цьому напрямку. Особливо, коли йдеться про Білорусь.

Так, її військові поки що безпосередньо не брали участі у боях в Україні, але Росія активно використовує білоруський майданчик для запуску ракет по території нашої держави та зльоту літаків.

А нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що спецслужби РБ проводили якусь спецоперацію в Україні.

За такої риторики стає зрозумілим, що нині не можна виключати того, що Лукашенко може віддати наказ ввести війська Білорусі на територію України.

– Зберігається ймовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь до збройної агресії проти України. Визначені підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону, – заявив 8 квітня речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Водночас керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко вважає, що спроба ввести війська Білорусі в Україну не матиме значного успіху.

– Ймовірність низька, оскільки білоруси більше, ніж росіяни, висловлюються проти такої агресії. Неодноразово були повідомлення, що білоруси відмовляються воювати проти України. Через те, що немає жодних мотивів і через розуміння наслідків, – пояснює Мусієнко.

І хоча можливість залучення Білорусі безпосередньо до бойових дій в Україні нині не варто знімати з порядку денного, вона все ж залишається малоймовірною.

Воєнний експерт Олег Жданов на початку квітня також не дуже високо оцінював можливість задіяння білоруських військ і прив’язував її до “успіхів” російської армії на сході України.

– Я би залишив імовірність 50 на 50 вступу Білорусі у війну на боці Росії. Все залежатиме від зони ООС. Якщо російські війська матимуть хоч якийсь успіх на цьому напрямку, то Білорусь вступить у цю війну і завдасть удару на Волині, – висловлює думку експерт.

Розмінування та обстріли

Ще одна причина, з якої не радять повертатися до великих міст на півночі та нещодавно деокупованих територій – небезпека обстрілів та роботи з розмінування території.

І хоча фактично сьогодні немає області, яка б не постраждала від обстрілів російського агресора, не можна напевне сказати, де нині найбезпечніше.

Зрозуміло, що після початку так званого “другого етапу”, під ударом російських військ можуть опинитися й міста на півдні України.

Не виключають, що до списку російських цілей в такому випадку може потрапити й Одеса. І хоча військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій не вірить у спроби взяти місто, збільшення ракетних ударів він би не виключав.

– Думаю, що Чорноморський флот РФ не ризикне на проведення морської операції з метою висадження в Одесі чи спроби захоплення міста. Та це не виключає того, що будуть ракетно-бомбові удари (по місту – Ред.), – каже Козій.

А от про найбільш небезпечні місця можна сказати досить упевнено – це населені пункти поблизу лінії фронту. У нинішніх реаліях влада робить усе, щоб евакуювати з Луганської та Донецької областей якнайбільше людей.

Майже кожен день говорять про необхідність залишити області мирному населенню. У зв’язку із цим 11 квітня навіть призначили додаткові поїзди для виїзду.

Евакуюватися закликаються навіть із Дніпра, який перебуває на суттєвій відстані від зони бойових дій.

Проте міський голова міста Борис Філатов заявив, що всі озвучені ним заклики до евакуації – виключно його особиста думка.

Поки що важко сказати, які міста є найбезпечнішими. Росія не полишає спроб руйнувати інфраструктуру України неподалік кордону з Польщею.

Київ, поблизу якого вже тривалий час не ведуть активних бойових дій, нині не беруться називати безпечним.

– Хто ще не виїхав додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними – не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години, – повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

А щодо нещодавно деокупованих регіонів, то тут ситуація однозначна – повертатися зарано.

На цих територіях й досі проводиться розмінування. Щодня знищують сотні, якщо не тисячі мін, які знаходять на деокупованих територіях.

За словами очільника МВС Дениса Монастирського, лише у Гостомелі фахівці ДСНС щодня виявляють понад 4 тис. різноманітних вибухонебезпечних предметів.

Загалом у Київські області станом на 10 квітня знешкодили понад 11 тис. мін, снарядів та іншої вибухівки, яку залишили російські війська.

У Миколаївській області, з якої нещодавно вибили російські війська, також немає впевненості у безпеці.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім радить поки що утриматися від повернення.

– Саме до Миколаєва поки що не час повертатися. Верхня частина області вже більш-менш спокійна, можна повертатися. Загроза ще існує. Я б ще почекав, які у нас будуть успіхи на херсонському напрямку. Ще трохи, тиждень чи два, і буде зрозуміло, – пояснив Кім.

Загалом, варто стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади, яка найкраще орієнтується у ситуації у своїх областях та населених пунктах.

Другий наступ на Півночі

Досі незрозуміла ситуація із тим, чого очікувати на півночі з боку російських окупантів. Хоча Росія відвела війська на цьому напрямку, напевне не можна сказати, чи не спробують вони заходити вдруге.

Інформація про це змінюється мало не щодня. Лише нещодавно західні експерти казали, що Кремль не зняв із порядку денного спробу захоплення Києва, а 8 квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що найближчими тижнями Росія зосередить зусилля на інших напрямках.

– Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю, і тепер зосереджений на півдні та сході країни, – сказав Остін.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не виключає спроб Росії вдруге піти на Київ, але у разі успіху кампанії на сході.

– Вони планують наступати насамперед на Харків. Вони спробують добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ, – сказав Буданов.

Загалом активність РФ на Північному напрямку не можна применшувати.

Навіть якщо її використовують для того, щоб ЗСУ не мали змоги відійти з півночі і посилити угруповання на інших напрямках.

– Не можна виключати відволікаючих маневрів, якими можуть намагатися відвести увагу наших сил, десь не дати перекинути резерви. Але нині ця імовірність менша, – розмірковує Мусієнко.

Радник керівника ОП Олексій Арестович станом на сьогодні не вірить у другу спробу Росії взяти Київ.

Він вважає, що до багатьох областей України наземна війна більше не дійде.

– Яке взяття Одеси, Києва, Харкова, Запоріжжя? Це взагалі плани, які можна розглядати виключно з гіркою іронією… Можливі лише ракетні удари… Це продовжуватиметься до кінця війни, адже у них (Російських військ. – Ред.) дуже багато ракет на озброєнні. Але щодо землі – думаю, що вони не впораються, – висловив думку Арестович в ефірі національного телемарафону.

На сході та півдні країни точно ще буде небезпечно протягом наступних двох-трьох тижнів.

Не можна зробити однозначного висновку щодо того, чи можна повертатися у Київ, Чернігів, Суми, Житомир та інші міста України.

Кожен має стежити за повідомленнями місцевої влади та поки самостійно приймати рішення про повернення додому, якщо територію щонайменше розмінували.

Але навіть у такому разі потрібно мати чітку схему руху та запасний план на випадок ескалації.