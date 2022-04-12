РФ “рятує” жителів Маріуполя, спалюючи їх у крематоріях – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк емоційно висловився щодо того, з якою метою РФ розв’язала цю війну в Україні.

Зокрема, він вказав на те, що російські окупанти притягли у Маріуполь крематорій, щоб спалювати тіла закатованих мирних мешканців.

– Росія заявляє, що її мета в Україні – “захистити людей на Донбасі”. Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, хто вижив, помирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя? – заявив Подоляк.