РФ “рятує” жителів Маріуполя, спалюючи їх у крематоріях – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк емоційно висловився щодо того, з якою метою РФ розв’язала цю війну в Україні.
Зокрема, він вказав на те, що російські окупанти притягли у Маріуполь крематорій, щоб спалювати тіла закатованих мирних мешканців.
– Росія заявляє, що її мета в Україні – “захистити людей на Донбасі”. Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, хто вижив, помирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя? – заявив Подоляк.
Росія заявляє, що її мета в ???????? – «захистити людей на Донбасі». Просто цієї миті ???????? мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя? pic.twitter.com/qkTjZUfBSF
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022