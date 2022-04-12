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Факты / Украина / Общество

На данный момент еще рано возвращаться даже в Киев — Маляр

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Київ

Людям, покинувшим свои дома из-за боевых действий, рано возвращаться на Киевщину, в том числе и в Киев, ведь Украину еще ждут сложные времена. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Это может меняться каждые сутки, потому что это динамичная ситуация, но по состоянию на сегодняшний день еще рано возвращаться даже в Киев, — отметила она.

С соответствующей просьбой сегодня выступил и глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он пояснил, что в регионе все еще небезопасно, ведь специалисты работают над разминированием территории.

По его словам, людям будет безопасно возвращаться в деоккупированные районы к концу мая.

Также Александр Павлюк добавил, что сейчас в Киевской области работают над восстановлением электро- и газоснабжения населения. Он надеется, что до 31 мая вся область будет с электричеством.

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Фото: Depositphotos

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