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Факти / Україна / Суспільство

Станом на зараз ще зарано повертатися навіть у Київ – Маляр

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Київ

Людям, які покинули свої домівки через бойові дії, зарано повертатися на Київщину, зокрема і в Київ, адже на Україну ще чекають складні часи. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

— Це може змінюватися щодоби, тому що це динамічна ситуація, але станом на зараз ще зарано повертатися навіть у Київ, – зазначила вона.

З відповідним проханням сьогодні виступив і голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Він пояснив, що у регіоні все ще небезпечно, адже спеціалісти працюють над розмінуванням території.

За його словами, людям буде безпечно повертатися до деокупованих районів під кінець травня.

Також Олександр Павлюк додав, що зараз у Київській області працюють над відновленням електро- та газопостачання для населення. Він сподівається, що до 31 травня вся область буде з електрикою.

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Фото: Depositphotos

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