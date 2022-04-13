На Сумщине из российского плена освободили супругов

В Сумской области из российского плена освободили супругов. Мужчину и женщину оккупанты похитили в начале апреля.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— В начале месяца россияне незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области, — рассказал он.

Живицкий добавил, что 12 апреля в результате обмена пленными, муж с женой получили свободу и возможность встретиться с дочерьми.

Ранее Живицкий заявил, что размер вреда, нанесенный военными РФ за время вторжения на территорию Сумской области, по грубым предварительным подсчетам, составляет более 10 млрд грн.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий