На Сумщині з російського полону звільнили подружжя. Чоловіка та жінку окупанти викрали на початку квітня.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
– На початку місяця росіяни незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятора на території Курської області, – розповів він.
Живицький додав, що 12 квітня в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками.
Раніше Живицький заявив, що розмір шкоди, завданий військовими РФ за час вторгнення на територію Сумської області, за грубими попередніми підрахунками, становить понад 10 млрд грн.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-му добу.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький