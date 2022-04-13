Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 48 день війни
Вбили Вбили
186 дітей
Поранили Поранили
>344 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

На Сумщині з російського полону звільнили подружжя

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
сумщина

На Сумщині з російського полону звільнили подружжя. Чоловіка та жінку окупанти викрали на початку квітня.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– На початку місяця росіяни незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятора на території Курської області, – розповів він.

Живицький додав, що 12 квітня в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками.

Раніше Живицький заявив, що розмір шкоди, завданий військовими РФ за час вторгнення на територію Сумської області, за грубими попередніми підрахунками, становить понад 10 млрд грн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький 

Фото: Дмитро Живицький 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка