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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти блокують автобуси та ведуть вогонь: 13 квітня гумкоридори не працюватимуть

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Евакуація в Луганській області

Сьогодні, 13 квітня, гуманітарні коридори для евакуації мирного населення не працюватимуть.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а на Луганщині не припиняються обстріли.

– Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні, – наголосила Ірина Верещук.

Крім того, сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки довелося змінити маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год. 23 хв. Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав.

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Фото: Кирило Тимошенко

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