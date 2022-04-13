Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
Вбили Вбили
191 дітей
Поранили Поранили
>349 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Україна закликає жителів Луганської області евакуюватися: де стоять автобуси

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна закликає жителів Луганської області евакуюватися: де стоять автобуси

Жителів Луганської області України закликають евакуюватися з регіону, оскільки російські війська продовжують накопичувати свою техніку під Рубіжним та іншими містами.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що з кожним днем зростає напруга ціною у тисячі життів мирного населення. Він переконаний, що часу на зволікання вже немає – безкоштовні автобуси стоять у місцях зборів.

Місця зборів:

  • Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Первомайська, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Сергій Гайдай зазначив, що багато жителів Рубіжного просто не встигли виїхати з центральних районів міста, а тепер вони змушені терпіти знущання, ховати рідних та сусідів посеред житлового кварталу.

Голова Луганської ОВА закликав мирних жителів евакуюватися на захід України та самостійно обрати, де саме перечекати збройне загострення – наприклад, у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Ужгороді або інших містах України. Всі організовані автобуси та потяги безкоштовні.

Читайте
Українці подали 66 тис. заявок про пошкоджене майно через додаток Дія

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка