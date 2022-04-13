Україна закликає жителів Луганської області евакуюватися: де стоять автобуси

Жителів Луганської області України закликають евакуюватися з регіону, оскільки російські війська продовжують накопичувати свою техніку під Рубіжним та іншими містами.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що з кожним днем зростає напруга ціною у тисячі життів мирного населення. Він переконаний, що часу на зволікання вже немає – безкоштовні автобуси стоять у місцях зборів.

Місця зборів:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Первомайська, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Сергій Гайдай зазначив, що багато жителів Рубіжного просто не встигли виїхати з центральних районів міста, а тепер вони змушені терпіти знущання, ховати рідних та сусідів посеред житлового кварталу.

Голова Луганської ОВА закликав мирних жителів евакуюватися на захід України та самостійно обрати, де саме перечекати збройне загострення – наприклад, у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Ужгороді або інших містах України. Всі організовані автобуси та потяги безкоштовні.