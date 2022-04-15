Президент Володимир Зеленський зазначив, що за 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу.

– За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями. Усі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються. І які переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому, – заявив президент.

Також Зеленський наголосив на тому, що країну захищає її народ.

– Україну захищають наші люди, увесь наш народ. Ті, хто зупинили просування нескінченних колон російської техніки. Ті, хто стримують постійні атаки на Донбасі. Ті, хто героїчно обороняє Маріуполь, допомагаючи цією обороною вистояти всій нашій державі. Ті, хто зупинив наступ із півдня. І зробив знаменитою нашу Чорнобаївку. Ті, хто вигнав ворога з півночі, – додав український лідер.

Крім того, він подякував тим, хто довів, що авіація РФ беззахисна, а її кораблі йдуть за відомим курсом.

– Ті, хто показав, що російська авіація беззахисна, хоча Росія витратила десятки мільярдів доларів на різні системи, які мали б захищати її літаки. Ті, хто показав, що російські кораблі можуть піти… хіба що на дно, – сказав Зеленський.