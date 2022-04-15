За сутки в Украине пиротехники обезвредили более 1,5 тыс. взрывчаток

За сутки пиротехнические подразделения спасательной службы обезвредили около 1 564 взрывоопасных предмета, среди которых есть две авиационные бомбы (один из видов боеприпасов, сбрасываемых с летательного аппарата).

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение дня пиротехники обследовали территорию площадью около 238,9 га.

Чаще пиротехнические подразделения работали: в Харьковской (2 537 раз), Николаевской (1 091 раз), Киевской (718 раз), Донецкой (288 раз), Сумской области (272 раза).

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезвредили 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 кг взрывчатого вещества, в частности, 1 935 авиационных бомб. Пиротехники обследовали территорию площадью 8 860 га.

Спасатели призывают звонить по телефону 101 в случае обнаружения подозрительного или похожего на взрывчатку предмета.