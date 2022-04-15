За добу в Україні піротехніки знешкодили понад 1,5 тис. вибухівок

За добу піротехнічні підрозділи рятувальної служби знешкодили близько 1 564 вибухонебезпечних предмети, серед яких є дві авіаційні бомби (один з видів боєприпасів, які скидають з літального апарата).

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом дня піротехніки обстежили територію площею близько 238,9 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській (2 537 раз), Миколаївській (1 091 раз), Київській (718 разів), Донецькій (288 разів), Сумській області (272 рази).

Загалом із початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкодили 63 543 вибухонебезпечні предмети та 417,4 кг вибухової речовини, зокрема 1 935 авіаційних бомб. Піротехніки обстежили територію площею 8 860 га.

Рятувальники закликають телефонувати за номером телефону 101 у разі виявлення підозрілого або схожого на вибухівку предмета.