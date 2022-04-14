Мэр Киева рассказал, готова ли столица к массовому возвращению людей

В Киеве продолжают оказывать коммунальные услуги и запускать производство в условиях военного положения. Городские власти делают все для того, чтобы обеспечить жителей столицы комфортными условиями для жизни.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в городе остается около 200 тыс. переселенцев, которым пришлось уехать из восточных областей Украины из-за опасности.

– Мы живем сейчас в условиях военного положения. В городе около 200 тыс. переселенцев — людей, которые приехали с Востока и остались. Большое количество киевлян возвращаются в свои дома. Понимаем, что дома всегда лучше. Однако я хочу подчеркнуть – поймите, что не все сейчас может работать в тех условиях, к которым мы привыкли. Это касается нагрузки на всю коммунальную систему и сервисы. Наши коммунальные предприятия, предоставляющие сервис для всех киевлян, сегодня работают в очень напряженном режиме. Объясню почему. Большинство людей, которые предоставляли эти услуги, эвакуировались. Вторая часть людей, преимущественно мужчины, проходят службу в Вооруженных силах Украины. Нам не хватает специалистов, но мы делаем все для того, чтобы вовремя убирали улицы, вывозили мусор, были поставки воды и электричества.

Виталий Кличко отметил, что автомобили, оставленные на тротуарах или припаркованные в неправильных местах, будут эвакуировать. Владельцам этих машин нужно будет заплатить штраф за несоблюдение правил.

— В условиях военного положения в первую очередь нужно соблюдать правила, чтобы не было хаоса. Мы уже видим, что люди бросают свои автомобили, блокируя проезд для других машин. Ключевая составляющая – это дисциплина и соблюдение правил. Мы будем эвакуировать автомобили людей, которые нарушают правила. Им нужно будет заплатить штраф за несоблюдение правил, которые должны знать все.

Мэр Киева отметил, что жители столицы заплатили около 50% за предоставление коммунальных услуг. По его словам, средства направляют на закупку необходимых ресурсов и выплату заработной платы.

— Жители города даже в такое сложное время платят за коммунальные услуги. Сейчас 50% оплаты за все услуги совершено. Я хочу поблагодарить киевлян за их сознание и понимание, потому что эти средства в первую очередь направляем на закупку необходимых ресурсов и материалов, заработную плату работникам наших предприятий.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что пока рано возвращаться в Киев и область, поскольку опасность все еще остается. На территории региона осталось много мин и других взрывоопасных предметов, которые сейчас ликвидируют.