Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор вартістю близько $15 млн

Юля Захарченко редакторка стрічки
ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор вартістю близько $15 млн

У ніч з 14 на 15 квітня українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор, вартість якого становить близько $15 млн.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворожий бойовий вертоліт та командирську машину армійської авіації вдалося вивести з ладу одному з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ.

– Один з підрозділів 93 ОМБр Холодний Яр вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо це “нєсбіваємий аналоговнєт” Ка-52 Алігатор, російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що вартість російського гелікоптера Ка-52 Алігатор становить приблизно $15 млн – це ціна лише техніки.

– Не крейсер Москва, звичайно, але $15 млн з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів та компенсація їхнім родичам. Разом переможемо, – переконані у Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте
Досить символічно і влучно! Як ЗСУ підбили крейсер Москва

Фото: Генштаб ЗСУ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка