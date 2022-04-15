ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор вартістю близько $15 млн

У ніч з 14 на 15 квітня українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор, вартість якого становить близько $15 млн.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворожий бойовий вертоліт та командирську машину армійської авіації вдалося вивести з ладу одному з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ.

– Один з підрозділів 93 ОМБр Холодний Яр вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо це “нєсбіваємий аналоговнєт” Ка-52 Алігатор, російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що вартість російського гелікоптера Ка-52 Алігатор становить приблизно $15 млн – це ціна лише техніки.

– Не крейсер Москва, звичайно, але $15 млн з бюджету Російської Федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів та компенсація їхнім родичам. Разом переможемо, – переконані у Генеральному штабі ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ