Російські загарбники з понеділка, 18 квітня, планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд для всіх.

Також окупанти хочуть провести фільтрацію 100% чоловіків, які ще залишилися у місті. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя в Telegram-каналі Петро Андрющенко.

– По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд, виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в Маріуполі. Їх буде переміщено в Новоазовськ, – написав Андрющенко.

За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчищення завалів.

Радник мера додав, що з огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб.

– В фільтраційних таборах та пунктах 100% чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи ініціювання розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5% до 10% не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк, – додав він.

Також Андрющенко повідомив, що гуманітарна ситуація погіршується. Набирає обертів і психологічна атака. Для формування лояльності як в середині міста, так і серед евакуйованих маріупольців, окупанти взяли під фактичний контроль більшість пабліків в соцмережах по пошуку близьких та фіксуванню пошкоджень житла.