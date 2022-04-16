Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 52 день війни
Вбили Вбили
200 дітей
Поранили Поранили
>360 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Маріуполь закриють на в’їзд та виїзд: окупанти хочуть провести 100% фільтрацію чоловіків

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маріуполь закриють на в’їзд та виїзд: окупанти хочуть провести 100% фільтрацію чоловіків

Російські загарбники з понеділка, 18 квітня, планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд для всіх.

Також окупанти хочуть провести фільтрацію 100% чоловіків, які ще залишилися у місті. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя в Telegram-каналі Петро Андрющенко.

– По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд, виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в Маріуполі. Їх буде переміщено в Новоазовськ, – написав Андрющенко.

За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчищення завалів.

Радник мера додав, що з огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб.

– В фільтраційних таборах та пунктах 100% чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи ініціювання розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5% до 10% не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк, – додав він.

Також Андрющенко повідомив, що гуманітарна ситуація погіршується. Набирає обертів і психологічна атака. Для формування лояльності як в середині міста, так і серед евакуйованих маріупольців, окупанти взяли під фактичний контроль більшість пабліків в соцмережах по пошуку близьких та фіксуванню пошкоджень житла.

Читайте
Ірпінь на понад 70%: наскільки зруйновані міста під Києвом, Харків і Маріуполь

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка