В обласному центрі Луганської області за 52 дні повномасштабної війни з’явився новий цвинтар.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, в Сєвєродонецьку за цей час поховали понад 400 людей.

– В місті досі залишаються близько 20 тис. мешканців, до 24 лютого було 130 , – каже Гайдай.

Також голова ОВА закликав мешканців області евакуюватися, поки є можливість. Так, зранку Гайдай оголосив евакуацію з семи населених пунктів:

Сєверодонецька: проспект Хіміків, 28;

Лисичанська: UND (HNS), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасної: вул. Щербакова, 1-а;

Гірського: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнього: Паркова, 13;

Рубіжного: вул. Чехова, 11.

Гайдай розповів, що попри відсутність режиму тиші, вдалося врятувати 27 жителів Лисичанська та 6 жителів Сєвєродонецька.

Крім того, російські загарбники відкрили вогонь по центру міста Золоте. Внаслідок цього загинули двоє людей, четверо поранені. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай