В обласному центрі Луганської області за 52 дні повномасштабної війни з’явився новий цвинтар.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, в Сєвєродонецьку за цей час поховали понад 400 людей.
– В місті досі залишаються близько 20 тис. мешканців, до 24 лютого було 130 , – каже Гайдай.
Також голова ОВА закликав мешканців області евакуюватися, поки є можливість. Так, зранку Гайдай оголосив евакуацію з семи населених пунктів:
- Сєверодонецька: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанська: UND (HNS), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасної: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірського: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнього: Паркова, 13;
- Рубіжного: вул. Чехова, 11.
Гайдай розповів, що попри відсутність режиму тиші, вдалося врятувати 27 жителів Лисичанська та 6 жителів Сєвєродонецька.
Крім того, російські загарбники відкрили вогонь по центру міста Золоте. Внаслідок цього загинули двоє людей, четверо поранені. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай