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Факти / Україна / Суспільство

Серія 16: окупантів вкотре розбили у Чорнобаївці

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
чорнобаївка

Українські військове вкотре розгромили позиції та склад з ракетними боєприпасами ворога у Чорнобаївці.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму Facebook.

За його словами, низька хмарність та сильний дощ не завадили нашим військовим нанести точний удар по позиціям противника.

– Судячи з довгої детонації, відбулася 16-та серія серіалу Чорнобаївка. Попри сумніви суспільства, що цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халату нового керма генерала Дворнікова, – написав Арестович.

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