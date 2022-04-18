Серія 16: окупантів вкотре розбили у Чорнобаївці

Українські військове вкотре розгромили позиції та склад з ракетними боєприпасами ворога у Чорнобаївці.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму Facebook.

За його словами, низька хмарність та сильний дощ не завадили нашим військовим нанести точний удар по позиціям противника.