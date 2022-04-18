Серія 16: окупантів вкотре розбили у Чорнобаївці

Українські військове вкотре розгромили позиції та склад з ракетними боєприпасами ворога у Чорнобаївці.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму Facebook.
За його словами, низька хмарність та сильний дощ не завадили нашим військовим нанести точний удар по позиціям противника.
– Судячи з довгої детонації, відбулася 16-та серія серіалу Чорнобаївка. Попри сумніви суспільства, що цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халату нового керма генерала Дворнікова, – написав Арестович.