Гражданам Украины для пересечения границы со странами Евросоюза в условиях войны нужно иметь загранпаспорт. Помимо отдельных случаев, украинцы больше не смогут выезжать за внутренними украинскими документами.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя информацию о случаях высадки украинских беженцев без загранпаспорта на границе с ЕС.

Он отметил, что порядок пересечения государственной границы Украины четко регламентирован на законодательном уровне.

– Решением правительства – постановлением, которое действует и действовало ранее – четко определен перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу. И внутренний паспорт среди этого перечня не указан, – отметил Демченко.

Он объяснил, почему в первые недели войны ГПСУ разрешала выезд и по другим документам. Демченко напомнил, что тогда на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей и автомобилей одновременно пытались выехать из страны. В то же время сервисные центры в Украине, как правило, не работали и не выдавали людям документы (например, загранпаспорта).

Именно поэтому было принято решение пропускать украинцев либо по внутренним документам, либо по другим документам, по которым можно идентифицировать личность.

В то же время сейчас граждане Украины смогут пересекать границу только при наличии загранпаспорта, за исключением отдельных случаев.

– На данный момент людям следует соблюдать тот порядок пересечения государственной границы, где определено, что границу можно пересечь по загранпаспорту, – подчеркнул Демченко.

Упрощенным остается порядок пересечения границы для детей: по паспортному документу или по свидетельству о рождении.

Кроме того, пограничники могут в отдельных случаях принимать решение о пропуске граждан из регионов, где проходят боевые действия, по внутренним паспортам. Речь идет, например, о случаях, когда у человека сгорели документы.

– Учитывая, откуда следует человек, если из регионов, где происходят боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям о пропуске по внутренним паспортам. Но я бы советовал гражданам, следующим из других регионов, не спекулировать отдельными решениями пограничников, поскольку они могут получить отказ в пересечении границы. А все же иметь надлежащие паспортные документы для пересечения границы, – добавил Демченко.

Представитель ГПСУ также напомнил, что внутренние паспорта граждан Украины не являются основанием для легализации за рубежом, в частности, в странах Европы.

– Людям лучше иметь загранпаспорт в Европе. Если они захотят легализоваться, то внутренние паспорта граждан Украины в европейских странах, конечно, не будут принимать, – рассказал он.

Накануне в Укрзализныце проинформировали о зафиксированных случаях высадки украинцев без загранпаспорта на границе с Евросоюзом. В УЗ подчеркнули, что для пересечения границы со странами ЕС теперь необходимо иметь загранпаспорт.

– Исключения возможны по усмотрению пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир, — уточнили в компании и добавили, что не получали от Госпогранслужбы предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины.

Недавно комитет Совета ЕС поддержал решение, которое поможет беженцам из Украины производить обмен гривны на территории стран-членов Евросоюза. Речь идет об обмене до 10 тыс. грн (около 310 евро) на одного человека по официальному курсу Национального банка Украины. Инициативу еще должен официально утвердить Совет ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе решили ввести бесплатный роуминг для украинских беженцев.