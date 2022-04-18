Громадянам України для перетину кордону з країнами Євросоюзу в умовах війни потрібно мати закордонний паспорт. Окрім окремих випадків, українці більше не зможуть виїжджати за внутрішніми українськими документами.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи інформацію про випадки висадження українських біженців без закордонного паспорта на кордоні з ЄС.

Він зазначив, що порядок перетину державного кордону України чітко регламентований на законодавчому рівні.

– Рішенням уряду – постановою, яка діє та діяла раніше – чітко визначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон. І внутрішній паспорт серед того переліку не зазначений, – зазначив Демченко.

Він пояснив, чому в перші тижні війни ДПСУ дозволяла виїзд і за іншими документами. Демченко нагадав, що тоді на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей та автомобілів одночасно намагалися виїхати з країни. Водночас сервісні центри в Україні як правило не працювали та не видавали людям документи (наприклад, закордонні паспорти).

Саме тому було ухвалено рішення пропускати українців або за внутрішніми документами, або за іншими документами, за якими можна ідентифікувати особу.

Водночас зараз громадяни України зможуть перетинати кордон лише за наявності закордонного паспорту, за винятком окремих випадків.

– На даний момент людям варто дотримуватись того порядку перетину державного кордону, де визначено, що кордон можна перетнути за закордонним паспортом, – наголосив Демченко.

Спрощеним залишається порядок перетину кордону для дітей: за паспортним документом, або за свідоцтвом про народження.

Крім того, прикордонники можуть в окремих випадках ухвалювати рішення про пропуск громадян із регіонів, де відбуваються бойові дії, за внутрішніми паспортами. Йдеться, наприклад, про випадки, якщо в людини згоріли документи.

– Зважаючи на те, звідки прямує людина, якщо з регіонів, де відбуваються бойові дії, то прикордонники можуть приймати окремі рішення по таких людях щодо пропуску за внутрішніми паспортами. Але я б радив громадянам, які прямують із інших регіонів, не спекулювати окремими рішеннями прикордонників, оскільки вони можуть отримати відмову в перетині кордону. А все ж таки мати належні паспортні документи для перетину кордону, – додав Демченко.

Речник ДПСУ також нагадав, що внутрішні паспорти громадян України не є підставою для легалізації за кордоном, зокрема в країнах Європи.

– Людям ліпше мати закордонний паспорт в Європі. Якщо вони захочуть легалізуватися, то внутрішні паспорти громадян України в європейських країнах, звісно, приймати не будуть, – розповів він.

Напередодні в Укрзалізниці поінформували про зафіксовані випадки висадки українців без закордонного паспорта на кордоні з Євросоюзом. В УЗ наголосили, що для перетину кордону з країнами ЄС тепер необхідно мати закордонний паспорт.

– Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир, – уточнили в компанії та додали, що не отримували від Держприкордонслужби попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України.

Нещодавно комітет Ради ЄС підтримав рішення, яке допоможе біженцям з України здійснювати обмін гривні на території країн-членів Євросоюзу. Йдеться про обмін до 10 тис. грн (близько 310 євро) на одну особу за офіційним курсом Національного банку України. Ініціативу ще повинна офіційно затвердити Рада ЄС.

Крім того, в Євросоюзі вирішили запровадити безкоштовний роумінг для українських біженців.