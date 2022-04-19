Попри те, що вже сьогодні, 19 квітня, закінчується реєстрація на національний мультипредметний тест, у Міносвіти планують передбачити кілька сесій для його проведення, як це було раніше із ЗНО.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– 19 квітня справді закінчується реєстрація. Але ми передбачаємо, що буде принаймні три сесії. Одна основна, на яку зараз закінчується реєстрація, і буде ще одна додаткова та ще одна спеціальна. Тобто буде 28 спроб два рази на день, за якими всі охочі абітурієнти зможуть пройти цей загальнонаціональний мультипредметний тест, – пояснив він.

За словами міністра, абітурієнт не зможе вдруге написати тест у разі, якщо його не задовольняють попередні результати. Орієнтовно після 22 квітня будуть повністю надані матеріали і методичні рекомендації щодо підготовки до тесту з кожної з дисциплін.

Крім того, в Міносвіти працюють над тим, щоб організувати для майбутніх вступників хоча б одне пробне онлайн-тестування. Але складати мультипредметний тест не можна буде онлайн, потрібна тільки особиста присутність вступника.

Перелік місць, де абітурієнти писатимуть тест, Міносвіти намагатиметься сформувати якомога швидше, щоб у червні відповідні списки вже були готові.

Міністерство працює над тим, щоб українські випускники, які були вимушені виїхати за кордон, також мали можливість написати цю роботу.